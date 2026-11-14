Esenler'de 5 aydır bitmeyen yol çilesi: İSKİ çalışması vatandaşı ve esnafı mağdur etti

İstanbul Esenler'de Tuna Mahallesi'nde temmuz ayında başlayan yol ve altyapı çalışmaları, aradan geçen 5 aya rağmen tamamlanmadı. İSKİ'nin devam eden çalışmaları nedeniyle yollar çamur ve toza teslim olurken sürücüler, mahalle sakinleri ve esnaf mağdur oldu. Gıda işletmelerinde hijyen sorunu yaşanırken esnaf, bir an önce çalışmaların tamamlanmasını istiyor. A Haber Muhabiri Kübra Tepeci ve Kameraman Ahmet Işık, mahalledeki son durumu yerinde görüntüledi.