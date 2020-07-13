13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 13 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca açıkladı: 1000'in altına...

13 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca açıkladı: 1000'in altına...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2020 20:13
Güncelleme:13.07.2020 20:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Temmuz koronavirüs verilerini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Koca: "Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Temmuz koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca bir de sosyal medya hesabında mesaj yayımladı.

"1000'İN ALTINA İNMEKTE KARARLIYIZ"

Bakan Koca mesajında: En çok vaka görülen 5 ilimiz: "İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz sınav." dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 46 bin 492 testten 1008'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 382 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1156 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, toplam vaka sayısı 214 bin 1, toplam vefat sayısı 5 bin 382, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1223, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 195 bin 671 oldu.

'COVID-19'A KARŞI HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV'
Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz bir sınav" dedi.

Bakan Koca açıkladı: 1000'in altına...
Bakan Koca açıkladı: 1000'in altına...
AK Parti'den Wayfair Ayasofya ve Libya açıklaması
AK Parti'den Wayfair Ayasofya ve Libya açıklaması
Çelik’ten CHP’ye sert tepki
Çelik’ten CHP’ye sert tepki
Aynı ailede 4'üncü şehit...
Aynı ailede 4'üncü şehit...
Sabiha Gökçen metrosunda sona doğru
Sabiha Gökçen metrosunda sona doğru
Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
"Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz"
15 Temmuz'a ait yeni görüntülere ulaştı
15 Temmuz'a ait yeni görüntülere ulaştı
15 Temmuz Destanı dünyaya duyurulacak
"15 Temmuz Destanı" dünyaya duyurulacak
Ayasofya'nın ibadete açılması HDP'yi üzdü
Ayasofya'nın ibadete açılması HDP'yi üzdü
Ayasofya’nın ibadete açılmasına geri sayım
Ayasofya’nın ibadete açılmasına geri sayım
Başkan Erdoğan ve Putin Libya'yı görüştü
Başkan Erdoğan ve Putin Libya'yı görüştü
Millet hainlere geçit vermedi
Millet hainlere geçit vermedi
Daha Fazla Video Göster