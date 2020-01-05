"Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz?" Son seçim anketine Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte sonuçlar

Metropoll araştırma şirketinin yayınladığı anket, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gücünü koruduğunu ortaya çıkardı. "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz?" sorusuna vatandaş yüzde 42 oranı ile AK Parti yanıtını verdi. MHP'nin oyunun ise yüzde 11 olarak göründüğü anket sonucuna göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 53...

Seçmenin tercihi yine değişmedi. 16 Haziran 2018 ve 31 Mart 2019 seçimlerinde ne dediyse, yine aynısını tekrar etti. "Bu pazar seçim olsa, oyumu yine AK arti'ye veririm" dedi.

Metropoll araştırma şirketi son seçimden 6 ay sonra yeniden sahaya çıktı. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında seçmenlere tercihlerini sordu.

İnişli çıkışlı siyaset gündemine rağmen seçmenin fikrinin değişmediği ortaya çıktı. Hatta Eylül ayında "Oyumu AK Parti'ye veririm" diyen yüzde 40.2'lik kesime yenileri eklendi. Kasım ayında AK Parti'nin oy oranı yüzde 42'ye yükseldi.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 53...

AK Parti'nin yanı sıra benzer bir yükseliş Milliyetçi Hareket Partisi'nde de görüldü. Eylül ayında destek oranı yüzde 10'larda olan MHP'nin seçmen desteği kasım ayında yüzde 11'e çıktı. Böylece AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 53 olarak çıktı.

Cumhur İttifakı gücünü korurken diğer partilerde ise durum tam tersiydi. Millet İttifakı'nın temsilcileri CHP, İyi Parti ve Saadet partisi geriledi.

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise seçmenin toplumsal olaylara gösterdiği duyarlılık oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nın etkileri AK Parti'ye olumlu olarak yansırken, terörle arasına mesafe koyamayan HDP için aynı şeyi söylemek mümkün değildi.

Ekim ayında, AK Parti'nin oyları yüzde 2'lik artış gösterirken HDP'ye destek yüzde iki oranında düştü.

Bu gelişme bölge seçmeninin oyu AK Parti'ye yöneldi biçiminde yorumlandı.