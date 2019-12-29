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29.12.2019
Somali'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının naaşı getirildi |Video
Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında dün (28 Aralık Cumartesi) bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş alçak saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetmişti. Sivillere yönelik hain saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının naaşları ile yaralanan 16 Somali vatandaşı uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirildi. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
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