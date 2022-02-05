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Solcu Gazete'nin Telegram grubunda Başkan Erdoğan'a nefret kustular!

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Giriş: 05.02.2022 18:22
Son dakika haberleri... Solcu Gazete'nin Telegram grubunda koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'la ilgili akılalmaz ifadeler kullanıldı. Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasını büyük bir mutlulukla karşılayan bir grup aklıevvel beddua seansı düzenledi. İşte Solcu Gazete'nin Telegram grubunda paylaşılan o skandal mesajlar...
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