Solcu Gazete’nin Telegram grubunda Başkan Erdoğan’a nefret kustular!

Son dakika haberleri... Solcu Gazete'nin Telegram grubunda koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'la ilgili akılalmaz ifadeler kullanıldı. Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasını büyük bir mutlulukla karşılayan bir grup aklıevvel beddua seansı düzenledi. İşte Solcu Gazete'nin Telegram grubunda paylaşılan o skandal mesajlar...