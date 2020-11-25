Sokağa çıkma yasağı hafta içi de olacak mı?

Türkiye'de koronavirüs hastası sayısı 7 bini aşarken, geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe konulan uygulamaların verileri yakından takip edilmeye başlandı. Uzmanlar 2 hafta sonra tedbirlerin faydasını görüleceğini söylerken, hükümet salgının hızının kesilmemesi durumuna karşı B ve C planlarını hazırladı. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Türkiye, artan vaka sayılarıyla birlikte virüsün yayılım hızını yavaşlatmak için birçok kalemde yasak ve kısıtlamaları yeniden devreye sokmuştu. Özellikle hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının, vaka sayılarını düşürmesi bekleniyor. Eğer durum istenildiği gibi gitmezse daha radikal tedbirler devreye girecek.

Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ böyle aktardı:

Son tabloya baktığımız zaman vaka sayısı 7 binin üzerinde ağır hasta sayısının da 4 bin bandını aştığını görüyoruz. Dolayısıyla Bilim Kurulu bu son tabloyu öncelikli gündemine alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ifade etmişti, eğer hassasiyet gösterilmezse alınan tedbirlere daha sıkı tedbirlerin geleceği sinyalini vermişti. Dolayısıyla yeni tedbirler neler olacak?

Geçtiğimiz hafta yeni gelen tedbirler vardı özellikle hafta sonu sokak kısıtlamasına ilişkindi bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu tedbirler genişleyecek mi bunlar merak ediliyor. B ve C planlarının olduğunu biliyoruz. Eğer alınan kısıtlamalar vaka sayılarının düşmesine yetmezse 2 haftalık periyodlarla vakalar inceleniyor. Son tedbirler eğer vakaları düşürmezse B ve C planları hayata geçirilecek. Neler onlar diye soracak olursa da, sokak kısıtlamasının genişletilmesi planlanıyor. Özellikle hafta içine de yayılacak şekilde.

Bunun dışında spor salonlarının kapatılabilir ve yine AVM'lere alınan müşteri sayıları azaltılabilinir. Eğer bu tedbirler de vaka sayısını düşürmeye yetmezse o takdirde de C planına geçilecek. C planına bakacak olursak da daha sıkı tedbirlerin gelmesi bekleniyor.