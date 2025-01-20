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Slovakya Başbakanı Fico’dan Başkan Erdoğan’a övgü: Uluslararası bir siyasi aktör | İmzalar atıldı: Ticarette hedef 5 milyar dolar

Slovakya Başbakanı Fico'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Uluslararası bir siyasi aktör | İmzalar atıldı: Ticarette hedef 5 milyar dolar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 19:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Slovakya Başbakanı Robert Fico ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fico, Başkan Erdoğan'a övgüde bulunarak 'Uluslararası bir siyasi aktörsünüz. Zor zamanlarımızda bizim yanımızda oldunuz. Akıllı politikalarınızı yakından takip ediyoruz.' dedi. Öte yandan Fico, Ukrayna-Rusya savaşında müzakere için Türkiye'ye çağrıda bulunarak 'Hepimizin istediği barış ve ateşkese Türkiye aracılık edebilir. Türkiye ev sahipliği yaparsa barış gerçekçi olur.' ifadelerini kullandı. Trump'ın 'Erdoğan ile yakın dostuz' ifadesine yönelik gelen soruya Başkan Erdoğan 'Trump ile dostluğumuzun devamı önemli. Birlikte adımlar atacağız. 2. dönemi hayırlı olsun' dedi.
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Slovakya Başbakanı Fico’dan Başkan Erdoğan’a övgü: Uluslararası bir siyasi aktör | İmzalar atıldı: Ticarette hedef 5 milyar dolar
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