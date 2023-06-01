Siyasette yeni dönem nasıl şekillenecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber’de yanıtladı

28 Mayıs’ta seçmen ne mesaj verdi? İttifaklar yolunca nasıl devam edecek? Muhalefet yoluna nasıl devam edecek? 28 Mayıs yenilgisi sonrası muhalefeti neler bekliyor? Yavuz, “Çok önemli gelişmeler olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstifalar olmaya başladı zaten. Geldiğimiz noktada bunların hızlanacağını düşünüyorum. Bazı partilerin durduğu yer değişecek. Millet İttifakı dağılacak. Tabanda sorgulamalar olacak. O partilerde çok ciddi değişimler olacak. İstifalardan öte parti içi depremleri de bekliyoruz. Genel başkan düzeyinde de istifalar bekliyorum.” ifadelerini kullandı. Yavuz, "Yeni dönemde Meclis'te sıcak siyasal gündemler bekliyorum. Yine bana atfedilen söz üzerinden gideyim ben bir şeylerin olacağını bekliyorum açıkçası. Kesinlikle bir şeyler olur.” şeklinde konuştu.

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