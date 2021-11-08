08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Siyasette üslup sorunu: Küfür-tehdit-şiddet! İYİ Parti ve CHP yönetimi neden sessiz! Türkkan’ın istifası yeterli mi?

Siyasette üslup sorunu: Küfür-tehdit-şiddet! İYİ Parti ve CHP yönetimi neden sessiz! Türkkan’ın istifası yeterli mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2021 09:14
İYİ Partili Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyaretine katılan ve orada şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan’a karşı tepkiler sürüyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere mektup yazarak ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayın’ çağrısı yaparak adeta ülkesini manda yönetime teslim etme adımları atmayı sürdürüyor. Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz  değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan kritik kabul
Başkan Erdoğan'dan kritik kabul
Tarihi zafer ne anlama geliyor?
Tarihi zafer ne anlama geliyor?
İYİ Parti önünde Türkkan protestosu
İYİ Parti önünde Türkkan protestosu
Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi?
Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
O toplantı başladı
O toplantı başladı
Irak’ın kuzeyinde PKK’ya operasyon
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon
Karabağ zaferinin 1. yılı
Karabağ zaferinin 1. yılı
FETÖ’cü eski istihbaratçı Altaylı’nın cezası belli oldu
FETÖ'cü eski istihbaratçı Altaylı'nın cezası belli oldu
PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon
PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon
Denizi en çok İstanbul kirletiyor
"Denizi en çok İstanbul kirletiyor"
Millet İttifakı’nda Türkkan sessizliği!
Millet İttifakı’nda Türkkan sessizliği!
Daha Fazla Video Göster