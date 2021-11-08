08 Kasım 2021, Pazartesi
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Siyasette üslup sorunu: Küfür-tehdit-şiddet! İYİ Parti ve CHP yönetimi neden sessiz! Türkkan’ın istifası yeterli mi?
İYİ Partili Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyaretine katılan ve orada şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan’a karşı tepkiler sürüyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere mektup yazarak ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayın’ çağrısı yaparak adeta ülkesini manda yönetime teslim etme adımları atmayı sürdürüyor. Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz değerlendirdi.