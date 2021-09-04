Sivas Kongresi’nin yıl dönümü! İmparatorluktan yeni devlete

4 Eylül 1919 tarihi Kurtuluş Savaşı ve Türkiye tarihi açısından çok büyük önem taşıyor. Çünkü bu tarihte Sivas'ta bir kongre yapıldı. Bu kongrede bir milletin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak bağımsızlık mücadelesi kararı alındı. İstiklal mücadelesinin önemli aşamalarından biri olan Sivas Kongresi ve ona uzanan süreci A Haber ekranlara taşıdı.

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