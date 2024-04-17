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Sivas-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu

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Giriş: 17.04.2024 11:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız YHT ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle başlayacağını belirterek, “Sivas-Ankara YHT hattını kullanan vatandaşlarımızın taleplerini doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık. 483 yolcu kapasitesine sahip setler ile işletilecek ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul-Sivas arasında seferleri başlatıyoruz.” dedi.
Sivas-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor
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