Sivas-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız YHT ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle başlayacağını belirterek, “Sivas-Ankara YHT hattını kullanan vatandaşlarımızın taleplerini doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık. 483 yolcu kapasitesine sahip setler ile işletilecek ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul-Sivas arasında seferleri başlatıyoruz.” dedi.