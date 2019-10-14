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14.10.2019

Sınır hattında dev Başkan Erdoğan posteri açıldı |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından arındırmak için başlatılan 'Barış Pınarı' harekatında 6. güne girildi. Sınır hattına yakın Resulayn ve Tel Abyad terörden temizlendi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan binlerce Arap-Kürt kökenli vatandaş sınır hattında dev Başkan Erdoğan posteri açarak teşekkürleri etti. Duygularını canlı yayında dile getiren bir vatandaş "Başkomutan'ımıza teşekkür ediyoruz. Biz kardeşiz, kimse aramıza giremez." dedi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında şanlı Türk askeri destan yazmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındığı güney sınırlarımız rahat bir nefes aldı. Şanlıurfa Akçakale'de sokağa çıkamayan halk, sokaklara çıkmaya başladı.

HAREKATIN MİMARİ ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Trafik yoğunluğunun da başladığı bölgede, sokaklara Türk bayraklarının asıldığı görüldü. Akçakale'de yaşayan vatandaş, harekatın mimarı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür için bir jest yaptı. Başkan Erdoğan'ın resminin bulunduğu posteri açan bölge halkı, bölgenin terörden temizlenmesinden duydukları mutluluğu anlattı.

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