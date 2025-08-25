Sındırgı’da deprem! Uzmanlardan ilk değerlendirme: Korkulacak bir durum yok

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen art arda depremler, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Sadece 16 dakika arayla yaşanan 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğündeki sarsıntılar, bölgede endişeye neden olurken, deprem uzmanlarından açıklama gecikmedi. A Haber ekranlarına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Doç. Dr. Bülent Özmen önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlar bu ölçekte olan depremlerin tehlike oluşturmadığının altını çizerek, korkulacak bir durum olmadığını söyledi.