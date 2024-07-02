02 Temmuz 2024, Salı
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Sinan Ateş davasında 2. gün
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde 22 sanık dün hakim karşısına çıktı. Katil zanlılarının ve azmettiricinin ifadeleri var; dava bugün de devam edecek. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş detayları aktardı.