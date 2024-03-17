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Sıcak seçim yarışında ki anket sonuçları! Meydanlar ve anketler ne söylüyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 00:31
Türkiye 5 yılın ardından 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre kala adaylar ve partiler de kendi anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Anket sonuçları da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Seçim anketleri için de çeşitli şirketler verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. İl il sıcak seçim yarışında ki anket sonuçlarını A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.
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Sıcak seçim yarışında ki anket sonuçları! Meydanlar ve anketler ne söylüyor?
Sıcak seçim yarışında ki anket sonuçları! Meydanlar ve anketler ne söylüyor?
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