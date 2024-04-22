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Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş polise silah çekip tehdit etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 10:04
Adana'da polis kontrolünden kaçan 3 kişiden biri Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş çıktı. Kovalamaca sonucu yakalanan Şaş, polisi silahla tehdit etti; "Siz kimsiniz? sizi geberteceğim" dedi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen Selahattin Şaş'ın kaçış sebebi, aracında bulunan uyuşturucuydu.
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