Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş polise silah çekip tehdit etti

Adana'da polis kontrolünden kaçan 3 kişiden biri Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş çıktı. Kovalamaca sonucu yakalanan Şaş, polisi silahla tehdit etti; "Siz kimsiniz? sizi geberteceğim" dedi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen Selahattin Şaş'ın kaçış sebebi, aracında bulunan uyuşturucuydu.

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