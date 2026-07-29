Seydikemer'de orman yangını: Adil Tek'ten kritik uyarılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklığın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Tedbir amacıyla 121 ev ve Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen ekipler yangına 5 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracıyla müdahaleyi sürdürüyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber yayınında yaptığı değerlendirmede, düşük nem ve saatte 60-70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangın riskinin sürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.