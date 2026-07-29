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DHA

Fatih'te turiste sarkıntılık yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te sahilde yürüyüş yapan turiste sarkıntılık yaptığı tespit edilen şüpheli, Esenler'de gözaltına alındı.

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