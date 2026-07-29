Orman yangınlarında korkutan tablo: "Doğal yakıt" tehlikesine dikkat!

Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin güneyindeki orman yangınları, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle etkisini sürdürüyor. Orman Mühendisi Prof. Dr. Yılmaz Çatal, A Haber yayınında yaptığı değerlendirmede, ilkbaharda etkili olan yoğun yağışların orman tabanında oluşturduğu gür bitki örtüsünün yaz aylarında kuruyarak "doğal yakıta" dönüştüğünü ve bu durumun yangınların hızla yayılmasına neden olduğunu söyledi. Çatal, kuzeyden esen kuru rüzgarların da alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı uyarısında bulundu.