Kadıköy Rıhtım Camii projesinde ilk kazık vuruldu inşaat süreci başladı

Kadıköy Rıhtım Camii projesinde inşaat süreci başladı. Rıhtım Sahili'nde yapılacak cami için ilk kazık vurularak çalışmaların ilk aşamasına başlandı. Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, projenin uzun süren hazırlık sürecinin ardından başladığını açıkladı. Projenin yalnızca bir ibadet alanı olarak değil, sosyal ve kültürel tesisleriyle bir yaşam alanı olarak planlandığı belirtildi. Camide sanat atölyeleri, kütüphane, konferans salonu, aşevi, taziye evi ve 4-6 yaş Kur'an kursu gibi alanların bulunacağı aktarıldı.