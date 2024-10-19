19 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon para

Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon para

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2024 09:41
İzmir'in Konak ilçesinde ihmal sonucu elektrik çarpan iki kişi vefat etmişti. Acı olay hafızalardaki yerini korurken Konak Belediyesi tartışmalı bir karar daha imza attı ve konser için 6 milyon liradan fazla bütçe ayırdı. Vatandaşlar ilçede birçok sorun varken konsere bu kadar para verilmesine tepkili.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon para
Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon para
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul!
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Başkan Erdoğan’dan kritik temas!
Başkan Erdoğan'dan kritik temas!
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze mesajı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze mesajı!
Atatürk ve Başkan Erdoğan’a hakaret edene gereği yapıldı!
Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret edene gereği yapıldı!
Yenidoğan çetesi soruşturması! BakanTunç: 47 şüpheliden 22’si tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturması! BakanTunç: 47 şüpheliden 22'si tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan Güney Kafkasya Zirvesi’nde tarihi çağrı!
Başkan Erdoğan'dan Güney Kafkasya Zirvesi’nde tarihi çağrı!
İstanbul’da güney Kafkasya zirvesi!
İstanbul'da "güney Kafkasya" zirvesi!
Yeni Sinvarlar doğacak
"Yeni Sinvarlar doğacak"
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı!
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı!
HDP’ye kapatma davası! Flaş açıklama
HDP’ye kapatma davası! Flaş açıklama
İsrail Lübnan’ı vurmaya devam ediyor!
İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor!
Daha Fazla Video Göster