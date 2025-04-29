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Şener Üşümezsoy A Haber’de açıkladı! Fay tamamen kırıldı

Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı! "Fay tamamen kırıldı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 01:28
İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından artçılar sürerken bir yandan da daha büyük bir deprem yaşanacağı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında İstanbul'da depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 6.2'lik depremin yeni deprem riskini yok ettiğini söyleyen Üşümezsoy "Söylediklerim tahmin değil bilgi. Marmara Denizi'ndeki tek risk taşıyan fay Silivri Kumburgaz fayı. Birbirini, takip eden 5.9 ve 6.2'lik depremde stresini bitirdi niye buradaki derinlik çok sığ. Sığ olduğu için büyük deprem yapmıyor. 2020 yılında çıkan kitapta da yazıyor. 6.5'a varan bir deprem olabilir demişiz. Tüm bu kitabı bu depremi anlatmak için çıktı yazıldı, bu söylediğim yerde bu depremler gerçekleşti. Burada Marmara Adası'nın önünde, burası 1766'da kırıldı, 1912de kırıldı ama şimdi kırılması lazım diyorsun, burada her sene 2 cm sürünerek akıyor burada deprem oluyor millet de deprem geliyor diyor. O aslında kırılmış bir fayın yarattığı deprem." şeklinde konuştu.
Şener Üşümezsoy A Haber’de açıkladı! Fay tamamen kırıldı
Fay tamamen kırıldı
"Fay tamamen kırıldı"
Üşümezsoy’dan A Haber’de çarpıcı yorum!
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