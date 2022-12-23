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Semra Güzel kararı Resmi Gazete'de! Uzman isim A Haber'de anlattı: CHP'nin tutumu hem hukuki hem de demokrasi kriterlerine aykırı

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Giriş: 23.12.2022 01:10
HDP vekili Semra Güzel'in TBMM Genel Kurulu'nda altı birleşime katılmadığı gerekçesiyle milletvekilliği düşürülmüştü. HDP'nin ittifak ortağı CHP, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada ret oyu verdiklerini söylemişti. Siyaset Bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, CHP'nin HDP'li vekil hakkındaki oylamada 'hayır' oyu kullanmasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yaşananların Türk vatandaşı olarak kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Bilgin, "Bu kararı tartışmaya açmak, işin vatanseverlik boyutunu geçtim, evrensel demokrasi ve hukukun kriterlerine aykırı bir durum. Venedik Kriterleri’ne göre; şiddetle, terörizmle bağlantısı olmuş kişi veya kurumların tasfiye edilmesi açık şekilde yazılmıştır." dedi. Öte yandan Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Semra Güzel kararı Resmi Gazete’de
Semra Güzel kararı Resmi Gazete'de
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