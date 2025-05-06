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Selçuk Tengioğlu Özgür Özel’e saldırmak için 105 dakika beklemiş

Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e saldırmak için 105 dakika beklemiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 11:56
CHP lideri Özgür Özel, pazar günü Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninden çıkarken fiziki saldırıya uğramıştı. Saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu Özgür Özel’i adım adım izlemiş ve vurmak için 105 dakika beklemiş. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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Selçuk Tengioğlu Özgür Özel’e saldırmak için 105 dakika beklemiş
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