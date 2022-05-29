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Selçuk Bayraktar: “Dünya Türk’ün neler yapabileceğini Karabağ Savaşı’nda gördü”

İHA
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Giriş: 29.05.2022 18:47
İlk kez yurtdışında düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan’ın son gününde açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, “Dünya Türk’ün neler yapabileceğini Karabağ Savaşı’nda gördü” dedi. Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST"in son gününde de etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Uçakların, insansız hava araçlarının, helikopterlerin ve zırhlı araçların sergilendiği festivale ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor. Festivalin son günü olması dolayısıyla buruk bir sevinç yaşandığını belirten Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, “Bir taraftan çok heyecanlıyız, bir taraftan üzgünüz. TEKNOFEST’in bugün son günü. Hiç bu kadar büyük bir ilgi beklemiyorduk. Burada, Bakü’de Türk uşaklarının geleceğinin yazıldığı ve hayallerinin yeşertildiği yerde olmak geleceğimiz için bizi çok mutlu ediyor. Keşke daha da devam etseydi ama gerçekten hiç unutamayacağımız bir deneyim oldu. TEKNOFEST’i ilk defa yurtdışında düzenledik ve can Azerbaycan’da oldu. O anlamda çok mutluyuz” dedi.
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