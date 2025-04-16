Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e mektup: Birbirimize söz verdik önce barış! Ölümse Allah’ın emri

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cezaevine yaptığı son ziyarette yaşananlara ve barış sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ziyaret sırasında Önder’in fenalaştığını belirten Demirtaş, 'Sırrı Bey geri döndü her zamanki neşesini takınmaya çalışarak ‘Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!’ dedi. Orda birbirimize söz verdik, ‘önce barış, ölümse Allah’ın emri.’' ifadelerini kullandı.

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