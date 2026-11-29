2027 asgari ücret görüşmeleri aralıkta başlıyor: İşte komisyonun çalışma takvimi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanacak. İlk görüşmede toplantı takviminin belirlenmesi, devam eden toplantılarda ise ekonomik veriler ve tarafların beklentilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni ücretin 31 Aralık'a kadar açıklanması ve 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi hedefleniyor.