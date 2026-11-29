Vedat Işıkhan'dan ekonomi mesajı: Çalışanların refahı için çalışmalar sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomi, enflasyon ve çalışanların satın alma gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Hizmet-İş Sendikasının 15. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Işıkhan, enflasyonla mücadelede elde edilecek kazanımların çalışanların günlük hayatına ve hane ekonomilerine yansımaya devam edeceğini belirtti. Bakan Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışanların refahını artırmak ve satın alma güçlerini korumak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.