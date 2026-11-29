Ankara-İstanbul arasına süper hızlı tren! 4 saatlik yolculuk 80 dakikaya düşecek
Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesine ilişkin çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte iki şehir arasında yüksek hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren yolculuk, 80 dakikaya düşecek. Peki, süper hızlı tren projesinde gelinen son aşama ne? Ankara-İstanbul arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltacak projeye ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
Serhat MalkırEditör
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