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Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 22 terörist daha öldürüldü

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Giriş: 26.11.2022 23:14
Milli Savunma Bakanlığı, 10'u Irak, 12'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 22 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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