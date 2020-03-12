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Şehitlerin anısına "15 Temmuz Anıtı" |Video
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına "15 Temmuz Anıtı" yapıldı. Yapılan anıtta 15 Temmuz hain darbe girişimde şehit olan 251 kahramanın ismi yazıyor. Detayları canlı yayında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop şehit ailelerininde katıldığı programnda Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılışını gerçekleştirdi.
Program sonunda katılımcılar anıta karanfil bıraktı.
Anıtta 251 şehidin ismi yazıyor.
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