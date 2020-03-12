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12.03.2020

Şehitlerin anısına "15 Temmuz Anıtı" |Video

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına "15 Temmuz Anıtı" yapıldı. Yapılan anıtta 15 Temmuz hain darbe girişimde şehit olan 251 kahramanın ismi yazıyor. Detayları canlı yayında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop şehit ailelerininde katıldığı programnda Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılışını gerçekleştirdi.

Program sonunda katılımcılar anıta karanfil bıraktı.

Anıtta 251 şehidin ismi yazıyor.

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Şehitlerin anısına 15 Temmuz Anıtı
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