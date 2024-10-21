Şehit yakınları ve gaziler A Haber’e konuştu: Hainin cesedinin getirilmesini istemiyoruz

Teröristbaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri kaçak olarak yaşadığı ABD'de öldü. Ekibimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınları şehit olanlar ve gazilere mikrofon uzattı.

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