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Şehit yakınları ve gaziler A Haber’e konuştu: Hainin cesedinin getirilmesini istemiyoruz

Şehit yakınları ve gaziler A Haber’e konuştu: Hainin cesedinin getirilmesini istemiyoruz

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 21.10.2024 13:49
Teröristbaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri kaçak olarak yaşadığı ABD'de öldü. Ekibimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınları şehit olanlar ve gazilere mikrofon uzattı.
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Şehit yakınları ve gaziler A Haber’e konuştu
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