Şehit yakınları Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengi parçaladı! HDP ve PKK desteği sonrası büyük tepki...

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan için düzenlenen cenaze töreninde CHP ve İYİ Parti tarafından gönderilen çelenkler tepkiye neden oldu. HDP ve PKK'nın seçimlerde destek verdiği Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk şehit yakınları tarafından parçalandı. İşte detaylar...