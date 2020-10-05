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Şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı çekildi | Şehit Mübariz İbrahimov kimdir?

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Giriş: 05.10.2020 23:18
Güncelleme:05.10.2020 23:38
Dün akşam saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan milli kahramanı Mubariz İbrahimov'un şehit olduğu bölgenin işgalden kurtulduğunu duyurdu. İbrahimov'un 2010'da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenleyerek tek başına savaştığı görev yerinde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Peki, Şehit Mübariz İbrahimov kimdir? İbrahimov karakolu neden önemliydi? İşte A Haber’de Memleket Meselesi programında Şehit Mübariz İbrahimov anısına yayınlanan o video….
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