22 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Şehit Mustafa Uslu’nun kanı yerde kalmadı! 20 terörist yok edildi
Şehit Mustafa Uslu’nun kanı yerde kalmadı! 20 terörist yok edildi

Şehit Mustafa Uslu’nun kanı yerde kalmadı! 20 terörist yok edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2025 09:29
Güncelleme:22.02.2025 09:30
Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Mustafa Uslu şehit oldu. Mehmetçik şehit silah arkadaşının kanını yerde bırakmadı. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 20 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit Mustafa Uslu’nun kanı yerde kalmadı! 20 terörist yok edildi
Şehit Mustafa Uslu’nun kanı yerde kalmadı!
Şehit Mustafa Uslu’nun kanı yerde kalmadı!
MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?
MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?
CHP’de şaibe iddiaları büyüyor! İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı
CHP'de şaibe iddiaları büyüyor! İmamoğlu adaylık başvurusu yaptı
Yarım kalan hikaye olmayacak
"Yarım kalan hikaye olmayacak"
İstanbul Valisi Davut Gül A Haber’de!
İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de!
FETÖ’nün ‘emniyet mahrem sorumlusu’ Kayseri’de yakalandı!
FETÖ’nün ‘emniyet mahrem sorumlusu’ Kayseri’de yakalandı!
Erdoğan Ankara’da gençlerle buluştu
Erdoğan Ankara'da gençlerle buluştu
Japonya dönüşü TÜSİAD’a sert tepki!
Japonya dönüşü TÜSİAD’a sert tepki!
Doğu Karadeniz’de kar yağışı!
Doğu Karadeniz'de kar yağışı!
17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan’dan büyük kongre mesajı
Başkan Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonu
Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonu
Daha Fazla Video Göster