22 Şubat 2025, Cumartesi
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Şehit Mustafa Uslu’nun kanı yerde kalmadı! 20 terörist yok edildi
Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Mustafa Uslu şehit oldu. Mehmetçik şehit silah arkadaşının kanını yerde bırakmadı. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 20 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.