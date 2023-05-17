17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan İstanbul'da toprağa verildi
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Çavuş Özcan İlhan İstanbul'da toprağa verildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ile güvenlik korucusunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.