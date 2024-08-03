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Şehit Haniye’den son çağrı etkinliği! Haniye’nin son isteği için Ayasofya Meydanı’nda toplanıyor

Şehit Haniye’den son çağrı etkinliği! Haniye’nin son isteği için Ayasofya Meydanı’nda toplanıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.08.2024 13:50
Şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye, 3 Ağustos'ta dünya ülkelerini Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. Binlerce insan Ayasofya Meydanı’nda toplanıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan ve gazeteci Mete Sohtaoğlu değerlendirdi.
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