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Şehit Fethi Sekin’in oğlu artık Galatasaray’da! Hayalini kurduğu takımda forma giyecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 16:58
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatarasay altyapısına transfer oldu. Babasının sevdalısı olduğu takımın formasını terletmek Tolunay'ın en büyük hayaliydi.
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