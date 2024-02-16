Şehit Fethi Sekin’in oğlu artık Galatasaray’da! Hayalini kurduğu takımda forma giyecek

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatarasay altyapısına transfer oldu. Babasının sevdalısı olduğu takımın formasını terletmek Tolunay'ın en büyük hayaliydi.

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