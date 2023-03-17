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Seçim takvimi yarın başlıyor! Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 16:46
Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi süreci 18 Mart'ta başlıyor. Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci dün sona erdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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