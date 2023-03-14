14 Mart 2023, Salı
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Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte kritik tarihler...
Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs seçimi için hazırladığı takvim Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirmişti.