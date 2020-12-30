30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SBK Holding’e kara para aklama soruşturması! İşte şöminede yakılmış telefonun görüntüsü

SBK Holding’e kara para aklama soruşturması! İşte şöminede yakılmış telefonun görüntüsü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2020 13:42
Güncelleme:30.12.2020 13:59
Kara para aklamaktan haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alınırken holdingin yurt dışında firari olan patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın evinde yapılan aramalarda şömine içerisinde yakılmış halde bulunan cep telefonu polis kamerasına yansıdı.
Taraflar anlaştı! ABD ve Türkiye arasında kritik S400 hamlesi
Taraflar anlaştı! ABD ve Türkiye arasında kritik S400 hamlesi
Milli Savunma Bakanı Akar sınır birliklerini denetledi
Milli Savunma Bakanı Akar sınır birliklerini denetledi
Kara para depremi! İşte telefonun görüntüsü
Kara para depremi! İşte telefonun görüntüsü
'Tıpış tıpış' Avrupa'nın arkasına takılmış
'Tıpış tıpış' Avrupa'nın arkasına takılmış
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ABD'den S-400 teklifi
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ABD'den S-400 teklifi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dijital karne açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dijital karne açıklaması
Aşı yaptırmak zorunlu mu?
Aşı yaptırmak zorunlu mu?
Türkiye'de aşılama programı nasıl olacak?
Türkiye'de aşılama programı nasıl olacak?
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası!
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası!
Bir yılda 3 bin 646 terörist öldürüldü
Bir yılda 3 bin 646 terörist öldürüldü
CHP'li vekillerin kötü sınavı
CHP'li vekillerin kötü sınavı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa şoku
Gelecek Partisi'nde toplu istifa şoku
Daha Fazla Video Göster