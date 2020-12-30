SBK Holding’e kara para aklama soruşturması! İşte şöminede yakılmış telefonun görüntüsü

Kara para aklamaktan haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alınırken holdingin yurt dışında firari olan patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın evinde yapılan aramalarda şömine içerisinde yakılmış halde bulunan cep telefonu polis kamerasına yansıdı.