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Sayıştay 163 yaşında | Başkan Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günahlardan

Sayıştay 163 yaşında | Başkan Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günahlardan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 15:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 163. kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada “Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Bunun şartları adalet, emniyet, güvenliğin tüm ülkede sağlanmasıdır. Bu hizmetlerin sunulması kadar kaynakların etkin ve verimli kullanılması da önemlidir. Mali denetim kamuda hayati rol oynamaktadır. Sayıştay, devletin gelir gider ve mallarını denetlemekte, güven duyulan kamuya önemli katkılar sunulmaktadır. Kamu malının istismarı asla kabul edilmez.” dedi.
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Sayıştay 163 yaşında | Başkan Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günahlardan
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