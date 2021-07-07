07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sayaç ihalesinde vurgun iddiası! Su sayaçlarında fiyat uçurumu

Sayaç ihalesinde vurgun iddiası! Su sayaçlarında fiyat uçurumu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2021 11:52
Ankara'da su sayaçı ihalesinde usülsüzluk tartışmaya neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kez daha ihale yolsuzluğu iddiasıyla gündemde. Belediye iki kez maliyetinin üzerinde su sayacı alım ihalesi yaptı. Devreye Kamu İhale Kurumu girerek, ihaleleri iptal etti. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Peki aynı su sayacını Kütahya Belediyesi kaç liraya aldı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sayaç ihalesinde vurgun iddiası
Sayaç ihalesinde vurgun iddiası
Kuzey Irak'a hava harekatı
Kuzey Irak'a hava harekatı
Şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı!
Şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı!
İBB yönetiminden borç alma töreni
İBB yönetiminden borç alma töreni
Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamaları!
Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamaları!
Türk ve Rus askerleri Ağdam'da güvenliği sağlıyor!
Türk ve Rus askerleri Ağdam'da güvenliği sağlıyor!
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor
Başarılı aşılama vaka sayısını düşürdü
Başarılı aşılama vaka sayısını düşürdü
Livaneli’ye sert tepki: Sözde sanatçı
Livaneli’ye sert tepki: Sözde sanatçı
Çiftlik Bank sanığı adliyede
Çiftlik Bank sanığı adliyede
43 ilin emniyet müdürü değişti!
43 ilin emniyet müdürü değişti!
Sert tepki: Siyasi münafık!
Sert tepki: Siyasi münafık!
Daha Fazla Video Göster