07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Sayaç ihalesinde vurgun iddiası! Su sayaçlarında fiyat uçurumu
Ankara'da su sayaçı ihalesinde usülsüzluk tartışmaya neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kez daha ihale yolsuzluğu iddiasıyla gündemde. Belediye iki kez maliyetinin üzerinde su sayacı alım ihalesi yaptı. Devreye Kamu İhale Kurumu girerek, ihaleleri iptal etti. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Peki aynı su sayacını Kütahya Belediyesi kaç liraya aldı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.