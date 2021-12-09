09 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ASELSAN iddialarına A Haber'den yanıt verdi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında "ASELSAN satılacak" iddialarına yanıt verdi. Demir konuya ilişkin "Bizim hiçbir şekilde gündemimizde, olmayan bilmediğim aslı astarı olmayan bir iddianın bu kadar tekrar edilmesine şaşırdık ve açıklama yapmak zorunda kaldık. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Bu algı yönetimi ve buna dezenformasyon diyoruz" ifadelerini kullandı.