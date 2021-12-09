Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ASELSAN iddialarına A Haber'den yanıt verdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında "ASELSAN satılacak" iddialarına yanıt verdi. Demir konuya ilişkin "Bizim hiçbir şekilde gündemimizde, olmayan bilmediğim aslı astarı olmayan bir iddianın bu kadar tekrar edilmesine şaşırdık ve açıklama yapmak zorunda kaldık. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Bu algı yönetimi ve buna dezenformasyon diyoruz" ifadelerini kullandı.