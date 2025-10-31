31 Ekim 2025, Cuma

Savaşların en acımasız silahı: Açlık! El Faşir neden önemli?
Savaşların en acımasız silahı: Açlık! El Faşir neden önemli?

Savaşların en acımasız silahı: Açlık! El Faşir neden önemli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 13:10
Sudan’ın El Faşir kentinde iç savaşın ortasında kalan siviller, aylardır süren kuşatma nedeniyle açlıkla mücadele ediyor. Halk, hayatta kalabilmek için hayvan yemi, maymun ve fare eti tüketmek zorunda kalıyor. Tıpkı Gazze’de olduğu gibi, El Faşir’de de sivillerin yaşam hakkı sistematik şekilde ihlal ediliyor. Perspektif’in yeni bölümünde, Sudan’ın Gazze’si olarak anılan El Faşir’in dramını ekranlarınıza getireceğiz.
