Savaşların en acımasız silahı: Açlık! El Faşir neden önemli?

Sudan’ın El Faşir kentinde iç savaşın ortasında kalan siviller, aylardır süren kuşatma nedeniyle açlıkla mücadele ediyor. Halk, hayatta kalabilmek için hayvan yemi, maymun ve fare eti tüketmek zorunda kalıyor. Tıpkı Gazze’de olduğu gibi, El Faşir’de de sivillerin yaşam hakkı sistematik şekilde ihlal ediliyor. Perspektif’in yeni bölümünde, Sudan’ın Gazze’si olarak anılan El Faşir’in dramını ekranlarınıza getireceğiz.

