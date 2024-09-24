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Savaşın sıcak görüntüleri A Haber’de

Savaşın sıcak görüntüleri A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 13:30
Lübnan’da can kaybı 558’e yükseldi. Hizbullah İsrail’in kuzeyine roketli saldırı düzenledi. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.
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