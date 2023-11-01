01 Kasım 2023, Çarşamba
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Savaş Orta Doğu’ya yayılıyor mu? Yemen katil İsrail’e yönelik saldırıları üstlendi
Katil İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışma Orta Doğu'ya yayılan bir savaş haline mi geliyor? Yemen, İsrail'e yönelik füzeli saldırıları üstlendi. Gazze'deki katliam sürdükçe İsrail'e yönelik saldırıların süreceği ifade edildi. İsrail ordusu ise Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini bir kez daha vurdu.