Sarıyer'de aslan paniği: Uzman isim görüntülerdeki hayvanı değerlendirdi

İstanbul Sarıyer'de firari aslan iddialarıyla ilgili İstanbul Valiliğinin açıklamasının ardından gözler, bölgede görülen hayvanın ne olabileceğine çevrildi. Hekimler Odası Yaban Hayatı Komisyonu Üyesi Serhan Coşkun, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Coşkun, görüntülerdeki hayvanın saz kedisi veya yaban kedisi gibi bir tür olabileceğini, vatandaşın uzaktan bakınca yanılmış olabileceğini söyledi.