Sarıyer'de aslan alarmı sona erdi! Valilikten yeni açıklama
İstanbul Sarıyer Uskumruköy'de firari aslan iddiaları üzerine başlatılan arama çalışmalarına ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valilik, saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerdeki hayvanın da aslan olmadığının değerlendirildiğini bildirdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Furkan Ali Özer, bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr