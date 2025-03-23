23 Mart 2025, Pazar
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Saraçhane'de polise tehdit: Emekli olduğunda bulacağım seni!
Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Saraçhane’de bir araya gelen provokatörlerden biri, görev başındaki polisimizi "Emekli olduğunda bulacağım seni" diyerek tehdit etti. Güvenlik güçlerini hedef alan bu sözler, A Haber canlı yayınında yorumcular tarafından olayların nasıl bir noktaya taşınmak istendiğini gözler önüne serdi.