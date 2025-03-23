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Saraçhane’de polise tehdit: Emekli olduğunda bulacağım seni!

Saraçhane'de polise tehdit: Emekli olduğunda bulacağım seni!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.03.2025 00:35
Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Saraçhane’de bir araya gelen provokatörlerden biri, görev başındaki polisimizi "Emekli olduğunda bulacağım seni" diyerek tehdit etti. Güvenlik güçlerini hedef alan bu sözler, A Haber canlı yayınında yorumcular tarafından olayların nasıl bir noktaya taşınmak istendiğini gözler önüne serdi.
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Saraçhane’de polise tehdit: Emekli olduğunda bulacağım seni!
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